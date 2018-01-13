Дельфины могут быстрее узнать себя в зеркале, нежели дети

Эти морские обитатели начинают быстрее узнавать себя в зеркале, нежели дети спустя семь месяцев после появления на свет. Представители Хантерского колледжа установили взаимосвязь между своим телом и отражением, одним из важнейших интеллектуальных качеств, обладающим только немногими животными, среди которых являются дельфины.
Зоологи увидели, как семимесячная самка принялась кружить возле зеркальной стенки океанариума. Млекопитающее принимала необычные позы, вертелась вокруг себя, а подплывая к зеркалу, на длительное время замирала, рассматривая себя. Другой дельфин, которому на время опыта исполнилось 14 месяцев, тоже показывал подобные привычки.
По мнению специалистов, дельфины рано обучаются узнавать себя в зеркале, так как после рождения им нужно развивать социальные навыки. Они почти моментально встраиваются в общую группу, узнают своих сородичей, что далее сказывается на их интеллекте.