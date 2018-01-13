Дельфины могут быстрее узнать себя в зеркале, нежели дети

Дельфины быстрее детей узнают себя в зеркале. Об этом рассказали американские ученые.

Никита Готский

Эти морские обитатели начинают быстрее узнавать себя в зеркале, нежели дети спустя семь месяцев после появления на свет. Представители Хантерского колледжа установили взаимосвязь между своим телом и отражением, одним из важнейших интеллектуальных качеств, обладающим только немногими животными, среди которых являются дельфины.Зоологи увидели, как семимесячная самка принялась кружить возле зеркальной стенки океанариума. Млекопитающее принимала необычные позы, вертелась вокруг себя, а подплывая к зеркалу, на длительное время замирала, рассматривая себя. Другой дельфин, которому на время опыта исполнилось 14 месяцев, тоже показывал подобные привычки.По мнению специалистов, дельфины рано обучаются узнавать себя в зеркале, так как после рождения им нужно развивать социальные навыки. Они почти моментально встраиваются в общую группу, узнают своих сородичей, что далее сказывается на их интеллекте.