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| | Робот-ребёнок нашёл самое грязное место в доме

Робот-ребёнок нашёл самое грязное место в доме

Сегодня, 14:35
Благодаря эксперименту американский учёных, для которого был создан робот-ребёнок, стало известно о самом грязном месте в доме.

Робот-ребёнок нашёл самое грязное место в доме

 

Речь идёт не о туалете или прихожей, которые по праву занимают первенство. Когда в доме появляется малыш, чаще всего мамы пылесосят и моют полы. Но этого недостаточно, говорят журналисты «ВладТайм». Именно ковры являются источником грязи, пыли и микробов, как бы часто его не чистили. В эксперименте принял участие специально созданный из фольги робот, который имитировал движения ребёнка до года, передвигаясь по коврам из обычных домов. Просканировав пылевой «след», который оставлял за собой робот, учёные пришли в ужас. В воздухе они обнаружили множество живых организмов, грязи, жуков и грибков. Их намного больше, чем «поднимает» человек.

Учёные утверждают, что, отправляя детей играться на ковёр, родители отправляют их в самое ужасное место. Ведь ребёнок долгое время дышит часто и ртом. Но сказать, что это плохо, будет неправильно. Согласно гигиенической гипотезе, чем большими «гадостями» дышит ребёнок в детстве, тем крепче его иммунитет. Именно этому дети в западных странах страдают от астмы и аллергий чаще детей развивающихся стран.
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