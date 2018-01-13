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| | Ужасающий НЛО в форме мясорубки напугал жителей Техаса

Ужасающий НЛО в форме мясорубки напугал жителей Техаса

Сегодня, 14:23
НЛО в форме мясорубки заметили жители Техаса. Очевидцы заявили, что корабль пришельцев летал в небе несколько минут, после чего телепортировался в другую часть города.

Ужасающий НЛО в форме мясорубки напугал жителей Техаса

 

Инцидент произошёл 12 января в Техасе. Объект огромных размеров напоминал увеличенную мясорубку. Уфологи на данный момент никак не прокомментировали произошедшее. В YouTube уже появилось видео с демонстрацией внешнего вида корабля пришельцев. На кадрах видно, что объект медленно перемещался по небу, а спустя некоторое время НЛО в форме мясорубки телепортировалось в другую часть городка в Техасе.

Некоторые пользователи YouTube считают, что данный корабль пришельцев был комбинированного типа и несколько других объектов, появляющихся на кадрах – это непосредственно составляющие НЛО. Ролик стал быстро набирать популярность в видеохостинге, и всего за сутки его просмотрели уже 10 тысяч человек.

Вещий Олег
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