Ужасающий НЛО в форме мясорубки напугал жителей Техаса

Инцидент произошёл 12 января в Техасе. Объект огромных размеров напоминал увеличенную мясорубку. Уфологи на данный момент никак не прокомментировали произошедшее. В YouTube уже появилось видео с демонстрацией внешнего вида корабля пришельцев. На кадрах видно, что объект медленно перемещался по небу, а спустя некоторое время НЛО в форме мясорубки телепортировалось в другую часть городка в Техасе.
Ужасающий НЛО в форме мясорубки напугал жителей ТехасаСегодня, 14:23
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