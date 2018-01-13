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| | Учёные: На людей с ожирением еда влияет иначе

Учёные: На людей с ожирением еда влияет иначе

Сегодня, 13:10
Американские исследователи выяснили, что люди с высоким генетическим риском ожирения получают больше пользы от употребления пищи, чем худощавые. Результаты были опубликованы в журнале Health.

Учёные: На людей с ожирением еда влияет иначе

 

Специалисты заявили, что ожирение – это прежде всего сложное заболевание, включающее различные гены и возникающее под влиянием окружающей среды. Доктор Лю Ци из Телйнского университета и его коллеги из Гарвардского колледжа проанализировали рацион питания 8828 женщин. Исследование проводилось с 1986 года. Учёные акцентировали внимание на том, что люди с чрезмерным весом получают больше питательных веществ при употреблении одной и той же еды с худощавыми.

Генетическая оценка риска употребления пищи, влияющей на ожирение, была рассчитана с учётом 77 вариантов генов. Специалисты подчеркнули, что лучше всего у людей с чрезмерным весом усваиваются фрукты, овощи, орехи и цельные зёрна.

Сладкие напитки, алкоголь и мясо в организм вводят дополнительные вредные вещества, благодаря чему на генетическом уровне происходит увеличение веса. Специалисты уточнили, что худощавым надо съесть в 1,3-1,5 раза больше одной и той же еды, что поправиться.
Вещий Олег
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