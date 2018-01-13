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| | Астрономы разуверились в существовании инопланетной жизни

Астрономы разуверились в существовании инопланетной жизни

Сегодня, 13:10
Многие космологи и астрономы пришли к общему выводу о том, что внеземных форм жизни попросту не существует, а земные формы жизни возникли на Голубой планете лишь благодаря появившейся аномалии.

Астрономы разуверились в существовании инопланетной жизни

 

По словам ведущих мировых астрологов, большинство планетарных систем во Вселенной имеют практически одинаковое строение, в котором газовые гиганты, распространяющие своё тепло и свет в глубины космоса, расположены на достаточно близком расстоянии от планет, вращающихся вокруг них. Также космологи заметили, что в большинстве систем такого типа расстояние между планетами приблизительно одинаковое, в отличие от Солнечной системы, располагающейся в Млечном пути.

Астрологи заверили, что в Солнечной системе расположение планет следует считать аномалией, так как подобного порядка не наблюдалось ни в одной из наблюдаемых систем. Именно аномальное расположение планет, в котором Меркурий, Венера, а также ряд других скалистых планет весьма отдалены от населённой жизнью Земли.
Александр Вест
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