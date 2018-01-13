Уфолог: В появлении НЛО в Мексике виноваты NASA и SpaceX

Видео необычного объекта на фоне оранжевого неба записала и выложила в сеть жительница штата Баха (Нижняя) Калифорния, Мексика. НЛО был странной вертикальной формы и двигался с невероятной скоростью. Качество видео недостаточное, чтобы рассмотреть объект детально. Но даже сама очевидица не смогла понять, что перед ней. В видео она спрашивает: «Да что это?»
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