Уфолог: В появлении НЛО в Мексике виноваты NASA и SpaceX

Первое появление НЛО в Мексике в 2018 году зафиксировала местная жительница. Уфолог уже дал свой комментарий.





Как узнали журналисты «ВладТайм», известный уфолог Педро Рамирес подтвердил, что объект на видео – инопланетный корабль. Более того, он уверяет, что в таком частом появлении пришельцев виноваты NASA и SpaceX. «За последние месяцы агентства сделали слишком много запусков. Инопланетяне также знают, что мы отправляем военные объекты в космос. Теперь они обеспокоены, поэтому решили отслеживать действия людей», - говорит специалист.

Видео необычного объекта на фоне оранжевого неба записала и выложила в сеть жительница штата Баха (Нижняя) Калифорния, Мексика. НЛО был странной вертикальной формы и двигался с невероятной скоростью. Качество видео недостаточное, чтобы рассмотреть объект детально. Но даже сама очевидица не смогла понять, что перед ней. В видео она спрашивает: «Да что это?»