Астероид-невидимка уничтожит Землю

Учёные заявили о том, что уже в 2075 году Голубая планета может быть серьёзно повреждена в случае столкновения с весьма крупным астероидом-невидимкой. При столкновении с Землёй он способен уничтожить на ней все живые организмы.

Александр Вест

Исследователи в течение достаточно долгого периода занимались подробным анализом траекторий полётов всех астероидов, находящихся в околоземном пространстве. Исследователи космоса сообщили, что в течение следующих 50 лет Голубой планете вряд ли сможет угрожать любое из известных небесных тел столкновением с ней. Однако, уже в 2075 году существует вероятность того, что астероид, диаметр которого составил целых 400 метров, столкнётся с Землёй, нанеся планете колоссальные повреждения.Эксперты заверили, что масса небесного тела, чья траектория полёта проходит в непосредственной близости с Землёй, составляет около 55 миллионов тонн, а чёрный цвет его поверхности делает его практически невидимым на фоне бескрайнего космического пространства. Более точный прогноз учёные смогут определить в ближайшем будущем, когда данный астероид несколько изменит свою траекторию полёта, пролетев возле Венеры.