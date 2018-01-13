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| | В США создан робот, выращивающий внутренние органы человека

В США создан робот, выращивающий внутренние органы человека

Сегодня, 09:04
В настоящее время уникальное изобретение проходит первые стадии клинической проверки. В случае получения положительных результатов по завершению процедуры, методику выращивания органов с помощью роботов начнут применять на практике, что существенно поможет современной медицине.

В США создан робот, выращивающий внутренние органы человека

 

Данная разработка принадлежит группе американских специалистов из медицинского университета, расположенного в Бостоне. Новый робот специализируется на выращивании или недостающих, или травмированных органов.

Исследователи уже получили положительные результаты тестирования, поскольку им удалось вырастить в искусственно воссозданной среде часть пищевода, предназначенного для человека. В будущем ученые планируют осуществлять различные операции по восстановлению человеческого организма после различных происшествий без операционного вмешательства, при этом у пациентов отпадет необходимость стоять в очереди для получения донорских органов.
Пойда Анна
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