Ной по мобильному предупредил сына о Всемирном потопе: Очередная тайна Библии раскрыта?

Мнения

Ной по мобильному предупредил сына о Всемирном потопе: Очередная тайна Библии раскрыта?

Библейские персонажи использовали современные технологии.

Глава Минобрнауки Васильева проверяет зама Трубникова на плагиат: «Диссернет» наносит очередной удар?

От Редактора

Глава Минобрнауки Васильева проверяет зама Трубникова на плагиат: «Диссернет» наносит очередной удар?

Общество «Диссернет» продолжает разоблачения академиков.

Сюжеты :

Робот-ребёнок нашёл самое грязное место в доме Уфолог: В появлении НЛО в Мексике виноваты NASA и SpaceX Врачи рассказали, как не получить травму на горнолыжном курорте От ссоры Борисовой и Кравец серьёзно пострадала дочь актрисы Сбербанк блокирует переводы на «мошеннические» счета Навального Психика Трампа заставила учёных анализировать историю Солистку SEREBRO подозревают в лесбийском романе 20-летняя порноактриса Оливия Нова найдена мертвой в Лас-Вегасе Диана Шурыгина ждёт в подарок автомобиль, а пока дарит свои части тела В Зимбабве ринулись туристы за местной сильнейшей виагрой Настасья Самбурская не удовлетворила фанатов своей попой и грязными ногами Евгений Плющенко представляет новое грандиозное ледовое шоу
| | Грузовик Dragon доставит с МКС на Землю две тонны грузов

Грузовик Dragon доставит с МКС на Землю две тонны грузов

Сегодня, 08:43
В субботу, 13 января, ожидается возвращение космического судна Dragon, которое на сбоем борту доставит с МКС на Землю около двух тонн различных грузов.

Грузовик Dragon доставит с МКС на Землю две тонны грузов

 

По предыдущим данным, размещенным в СМИ накануне, грузовой космический корабль приземлится в Тихом океане на западе Калифорнии, после его транспортируют в Лонг-Бич. Dragon будет выгружен и подготовлен к следующему полету. На борту судна прилетят материалы для исследований, а также образцы оптоволкна, с которым проводились эксперименты в космосе. Кроме того, на Землю возвращаются подопытные мыши и растения, которые находились на космической станции.

Напомним, что судно Dragon направилось на станцию еще 15 декабря. Это была его 13 по счету миссия по доставке материалов для исследования на МКС.
Новости по теме
Грузовик Dragon доставит с МКС результаты научных экспериментов
Грузовик Dragon доставит с МКС результаты научных экспериментов

Сегодня начинается отстыковка космического грузовика Dragon, который должен доставить на Землю результаты научных экспериментов с МКС. Корабль отсоединят в

Космический грузовой корабль Dragon приводнился в Тихом океане
Космический грузовой корабль Dragon приводнился в Тихом океане

Сегодня американский грузовой космический корабль марки Dragon отсоединился от Международной космической станции и около 23:30 по мск приводнится в Тихом

Космический грузовой корабль Dragon возвратится на Землю
Космический грузовой корабль Dragon возвратится на Землю

Грузовой космический корабль Dragon (США) отстыкуется от Международной космической станции и полетит на землю. Через определенное время после проведения

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2017 VladTime.ru - новости