Грузовик Dragon доставит с МКС на Землю две тонны грузов

В субботу, 13 января, ожидается возвращение космического судна Dragon, которое на сбоем борту доставит с МКС на Землю около двух тонн различных грузов.

По предыдущим данным, размещенным в СМИ накануне, грузовой космический корабль приземлится в Тихом океане на западе Калифорнии, после его транспортируют в Лонг-Бич. Dragon будет выгружен и подготовлен к следующему полету. На борту судна прилетят материалы для исследований, а также образцы оптоволкна, с которым проводились эксперименты в космосе. Кроме того, на Землю возвращаются подопытные мыши и растения, которые находились на космической станции.Напомним, что судно Dragon направилось на станцию еще 15 декабря. Это была его 13 по счету миссия по доставке материалов для исследования на МКС.