Ученые: Редактирование генов не работает у человека

Из-за многочисленных научных прорывов в генетике считается, что геном человека – это, так сказать, человеческий конструктор, в котором некоторые части можно заменить. Однако последнее открытие полностью не подтверждает эту теорию.

Ученые из Стэнфорда выяснили, что у некоторых людей есть иммунитет к CRISPR ( технология редактирования генов). Результаты исследования показали, что CRISPR состоит из бактерий. Несмотря на то, что эта технология модифицировано, она все равно состоит из бактерий. Это говорит о том, что иммунная система человека реагирует на технологию и даже может атаковать ее, защищая организм. В центре проблемы стоит белок Cas9, который вырезает части ДНК. Этот белок чаще всего находится во вредных бактериях, вызывающих разные инфекции.Специалисты говорят, что из-за реакции иммунитета любые модификации с генами просто не возможны. Однако есть несколько способов обойти иммунную систему, которые позволяют действовать технологии только в не тела человека. Возможно, в дальнейшем ученые заменят белок на другое вещество, которое не дает иммунитету реагировать. В этом случае все исследования отодвинутся на несколько лет назад.