Эксперты из Финляндии создали атлас свойств двумерных металлов. Работой занимались научные сотрудники Университета Йювяскаля.

Никита Готский

Финские физики выпустили атлас демонстрирующий периодичность характеристик двумерных металлов. С 2004 года они изучают данные вещества, которые могут иметь универсальными качествами: как оптическими, так и механическими с электрическими. Их структуру несложно определить химическим связями между атомами.Не так давно ученые поняли, что двумерные металлы показывают многообещающие свойства в сфере катализа. Финские эксперты провели анализ таких веществ, всего - 24 металлов.Для всех материалов они вычислили параментры, относящиеся в механическим свойствам: энепргию сцепления, среднюю длину связи между атомами, модуль сжатия и тому подобное. Физики смогли выяснить, что свройства двумерных метллов итесно связаны с трехмерными собратьями, а это позволяет вычислить их с применением линейного образования.