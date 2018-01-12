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| | Ученые продемонстрировали атлас свойств двумерных металлов

Ученые продемонстрировали атлас свойств двумерных металлов

Вчера, 23:13
Эксперты из Финляндии создали атлас свойств двумерных металлов. Работой занимались научные сотрудники Университета Йювяскаля.

Ученые продемонстрировали атлас свойств двумерных металлов

 

Финские физики выпустили атлас демонстрирующий периодичность характеристик двумерных металлов. С 2004 года они изучают данные вещества, которые могут иметь универсальными качествами: как оптическими, так и механическими с электрическими. Их структуру несложно определить химическим связями между атомами.

Не так давно ученые поняли, что двумерные металлы показывают многообещающие свойства в сфере катализа. Финские эксперты провели анализ таких веществ, всего - 24 металлов.

Для всех материалов они вычислили параментры, относящиеся в механическим свойствам: энепргию сцепления, среднюю длину связи между атомами, модуль сжатия и тому подобное. Физики смогли выяснить, что свройства двумерных метллов итесно связаны с трехмерными собратьями, а это позволяет вычислить их с применением линейного образования.
Никита Готский
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