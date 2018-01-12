В России испытали уникальный гидропривод для самолета

Исследователи из ФГУП «ЦАГИ» провели испытания механизмов в системе управления «более электрического самолета». В частности, специалисты определили возможности электрогидравлического привода.

Приоритетной задачей для инженеров, занимающихся строительством самолетов, является увеличение экономической эффективности и уменьшение трат на обслуживание. Данные возможности может обеспечить создаваемый БЭС («более электрический самолет»).Проведенные испытания двухрежимного привода БЭС с возможностью комбинированной регулировки скорости, помогли специалистам определить действительные возможности электрогидравлического устройства посредством получения статистических и динамических показателей. Кроме того, выяснена способность механизма удерживать определенное заранее положение, если во время этого на него воздействует динамическая нагрузка.В итоге испытатели пришли к выводу, что необходимо принять меры, которые минимизировали бы избыточное тепловыделение, хоть при испытаниях критического перегрева и не произошло. В целом, полученные характеристики электрогидравлического привода свидетельствуют о перспективности применения подобных механизмов в будущем в системе управления транспортным пассажирским самолетом.