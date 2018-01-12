Ученые из США открыли способ победы над старостью

Исследователи из Техасского университета в США утверждают, что победить старость можно с помощью небольших физических нагрузок. Упражнения помогут сохранить работу сердца и сосудистой системы до глубокой старости.

Ученые из США сообщают, что согласно недавним исследованиям, небольшие физические нагрузки посредством дыхательных упражнений предохраняют старение и износ внутренних органов, а больше всего – сердце. Специалистами из Юго-Западного медицинского центра при Университете Техаса также разработана особая программа, с помощью которой сердечно-сосудистая система организма и сердце сохранят нормальную работу.Курс занятий включает в себя интенсивную дыхательную гимнастику продолжительностью 30 минут. В ходе гимнастики частота сердечных сокращений может достигать 95% максимальной скорости за 4 минуты, после которых идет 3-минутный перерыв.На протяжении двухлетнего исследования в нем принимали участие и люди пожилого возраста. У них благодаря дыхательной гимнастике стенки сосудов сердца стали на 30% более эластичнее, а участники старше 65 лет в 75% реже стали фиксировать скачки давления.