Ной по мобильному предупредил сына о Всемирном потопе: Очередная тайна Библии раскрыта?

Мнения

Ной по мобильному предупредил сына о Всемирном потопе: Очередная тайна Библии раскрыта?

Библейские персонажи использовали современные технологии.

Глава Минобрнауки Васильева проверяет зама Трубникова на плагиат: «Диссернет» наносит очередной удар?

От Редактора

Глава Минобрнауки Васильева проверяет зама Трубникова на плагиат: «Диссернет» наносит очередной удар?

Общество «Диссернет» продолжает разоблачения академиков.

Сюжеты :

Сбербанк блокирует переводы на «мошеннические» счета Навального Психика Трампа заставила учёных анализировать историю Солистку SEREBRO подозревают в лесбийском романе 20-летняя порноактриса Оливия Нова найдена мертвой в Лас-Вегасе Диана Шурыгина ждёт в подарок автомобиль, а пока дарит свои части тела В Зимбабве ринулись туристы за местной сильнейшей виагрой Настасья Самбурская не удовлетворила фанатов своей попой и грязными ногами Евгений Плющенко представляет новое грандиозное ледовое шоу Учёные: Детокс диеты не работают, в отличие от этих правил Информатик из Бауманки продавал наркотики за биткоины Илья Яшин: Никита Михалков – кадровый голод российского телевидения Huawei начала тестировать Android Oreo
| | Ученые из США открыли способ победы над старостью

Ученые из США открыли способ победы над старостью

Вчера, 21:38
Исследователи из Техасского университета в США утверждают, что победить старость можно с помощью небольших физических нагрузок. Упражнения помогут сохранить работу сердца и сосудистой системы до глубокой старости.

Ученые из США открыли способ победы над старостью

 

Ученые из США сообщают, что согласно недавним исследованиям, небольшие физические нагрузки посредством дыхательных упражнений предохраняют старение и износ внутренних органов, а больше всего – сердце. Специалистами из Юго-Западного медицинского центра при Университете Техаса также разработана особая программа, с помощью которой сердечно-сосудистая система организма и сердце сохранят нормальную работу.

Курс занятий включает в себя интенсивную дыхательную гимнастику продолжительностью 30 минут. В ходе гимнастики частота сердечных сокращений может достигать 95% максимальной скорости за 4 минуты, после которых идет 3-минутный перерыв.

На протяжении двухлетнего исследования в нем принимали участие и люди пожилого возраста. У них благодаря дыхательной гимнастике стенки сосудов сердца стали на 30% более эластичнее, а участники старше 65 лет в 75% реже стали фиксировать скачки давления.
Новости по теме
Ученые нашли способ «обмана» процессов старения
Ученые нашли способ «обмана» процессов старения

Ученые из клиники Мэйо, а также сотрудники Центра исследования болезни Альцгеймера, сообщили про способ замедления старения. По мнению исследователей,

Ученые рассказывают, почему зарядка может защитить от инфаркта
Ученые рассказывают, почему зарядка может защитить от инфаркта

Ученые утверждают, что всего 20 минут физических упражнений в день способны защитить сердце и весь организм человека от неприятных, а часто и серьезных

Ученые: Здоровое сердце улучшает память и мышление
Ученые: Здоровое сердце улучшает память и мышление

  Американские ученые завершили исследования, длившиеся на протяжении шести лет. В результате работы специалисты пришли к выводу о взаимосвязи между

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2017 VladTime.ru - новости