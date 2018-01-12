Российские ученые пролили свет на опасность клонирования человека

Российские ученые объяснили, какую опасность в себе таит клонирование человека. Протоколу о запрете клонирования людей уже 20 лет. Этому дополнению к Европейской конвенции по правам человека предшествовало появление знаменитой овцы Долли, которая появилась на свет в результате клонирования.

Дарья Светозарова

Заведующая кафедры философии МГУ Елена Брызгалина сообщила, что вопрос о воспроизведении человеческой особи посредством клонирования она рассматривает с точки зрения биоэтики. По ее словам, клонированные люди не будут точной копией генодателя – поведенческие характеристика клона будут отличаться из-за влияния внешнего мира. В этом, как она считает, таится главная опасность.На данный момент человеческая особь клонируется только до стадии эмбриона. Двухнедельного зародыша останавливают в развитии, и используют его для лечения разных недугов.