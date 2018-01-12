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| | Ученые: Мобильные телефоны не причастны к болезням шеи позвоночника

Ученые: Мобильные телефоны не причастны к болезням шеи позвоночника

Вчера, 19:39
Бразильские ученые выяснили, что мобильные телефоны не являются виновниками заболеваний шеи и позвоночника.

 

Группа ученые из Бразилии провела исследование с целью изучения влияния гаджетов на возникновение заболеваний шеи и позвоночника. В течение некоторого времени специалисты наблюдали за добровольцами и пришли к выводу, что в той или иной мере заболеваниями данного вида страдают все, независимо от применения мобильных телефонов. Эксперты отмечают, что на возникновение болезней опорно-двигательного аппарата влияет достаточно большое количество различных факторов. В таком контексте использование гаджетов так же опасно, как и чтение книги.

Ученые отмечают, что для того, чтобы избавиться от болевых ощущений, нужно правильно чередовать активность и отдых. Британские ученые считают, что использование гаджетов может быть очень полезным, если соблюдать режим времени, проведенного перед экраном.
Виктория Озерова
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