Астрономы обнаружили новые звезды в созвездии Ориона

Орбитальная обсерватория "Хаббл" нашла вблизи созвездия Орион множество маленьких тускленьких звездочек.

Эксперты исследовали более 1200 объектов вблизи созвездия Орион, и лишь двадцать коричневых точек индифицировали. У одной из точек даже был обнаружен свой собственный спутник. Ученые считают, что это начинающие расти звезды. Также были обнаружены еще огромные три планеты. Ученых сильно заинтересовал один феномен, две из обнаруженных планет имели необычную двойную систему. Они вращались, вокруг друг друга, не имея родительской звезды.Напомним, что созвездие Орион находится на промежутке 1350 световых лет от Земли и есть самым идеальным объектом для исследования.