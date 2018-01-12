Ученые обнаружили новую угрозу для длительного пребывания в космосе

Длительное пребывание в космосе может привести к ухудшению зрения у астронавтов и даже полной слепоте. Такое открытие сделали американские ученые.

Виктория Озерова

Специалисты из Ассоциации университетов по изучению космоса в Хьюстоне, США, выяснили, что пребывание вне пределов Земли особым образом влияет на сетчатку и оптические нервы глаза, как бы «растягивая» их. При длительных полетах это может привести к упадку или даже полной потери зрения. Ученые отмечают, что более 20 процентов космонавтов кратких и около 50 процентов участников длительных миссий NASA жаловались на возникновение дальнозоркости. Эксперты пока не знают точной причины такого явления, но предполагают, что это есть следствием раздела жидкостей внутри черепной коробки и давлением на мозг.Ученые считают, что отсутствие гравитации меняет структуру глаз. Они не знают, как можно ликвидировать данную проблему, но надеются, что исследования непосредственно на МКС решат вопрос.