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| | NASA выступило с фантастическим планом по спасению Йеллоустонского вулкана

NASA выступило с фантастическим планом по спасению Йеллоустонского вулкана

Вчера, 19:01
В NASA предложили фантастический план по спасению Йеллоустонского вулкана. Его взрыв может принести огромные убытки США.

NASA выступило с фантастическим планом по спасению Йеллоустонского вулкана

 

В США на территории Йеллоустонского парка находится огромный вулкан, не так давно активизировавшийся. По словам специалистов, он очнулся после землетрясения, произошедшего совсем недавно, это спровоцировало увеличение численности эпизодов извержения магмы.

На данное время Йеллоустонский вулкан является одним из наиболее опасных на планете. Эксперты всего мира пытаются выяснить, каким способом реально не допустить его извержение.

Сотрудники NASA считают, что успешного решения возникшей проблемы необходимо охладить очаги Йеллоустонского вулкана, ведь почти 70% тепла объекта освобождаются через горячие источники. Так, ученые предложили пробурить 10 километров к кальдере парка, после чего закачать туда воду, поглощающей тепло. Потом эту жидкость можно применять для активации электростанций геотермального типа.
Никита Готский
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