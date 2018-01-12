Ной по мобильному предупредил сына о Всемирном потопе: Очередная тайна Библии раскрыта?

Мнения

Ной по мобильному предупредил сына о Всемирном потопе: Очередная тайна Библии раскрыта?

Библейские персонажи использовали современные технологии.

Глава Минобрнауки Васильева проверяет зама Трубникова на плагиат: «Диссернет» наносит очередной удар?

От Редактора

Глава Минобрнауки Васильева проверяет зама Трубникова на плагиат: «Диссернет» наносит очередной удар?

Общество «Диссернет» продолжает разоблачения академиков.

Сюжеты :

Сбербанк блокирует переводы на «мошеннические» счета Навального Психика Трампа заставила учёных анализировать историю Солистку SEREBRO подозревают в лесбийском романе 20-летняя порноактриса Оливия Нова найдена мертвой в Лас-Вегасе Диана Шурыгина ждёт в подарок автомобиль, а пока дарит свои части тела В Зимбабве ринулись туристы за местной сильнейшей виагрой Настасья Самбурская не удовлетворила фанатов своей попой и грязными ногами Евгений Плющенко представляет новое грандиозное ледовое шоу Учёные: Детокс диеты не работают, в отличие от этих правил Информатик из Бауманки продавал наркотики за биткоины Илья Яшин: Никита Михалков – кадровый голод российского телевидения Huawei начала тестировать Android Oreo
| | Эксперты установили, какие продукты питания могут предотвратить онкологию

Эксперты установили, какие продукты питания могут предотвратить онкологию

Вчера, 18:44
Профессора британского Института Бабрахама доказали, что рацион с высокой квинтэссенцией пищевых волокон, может снизить шанс на заболевание колоректальным раком.

 

Британские ученые подтвердили, что короткоцепочечные жирные кислоты, каковы содержатся в овощах, фруктах, крупах, позитивно воздействуют на организм человека, и способствуют борьбе с разными заражениями, в том числе и заболеванием на рак. В ходе исследования, специалисты Института, выяснили, что в ближайшем будущем с помощи новой роли белка HDAC2 взаимосвязанного с появлением онкологической болезни поможет создать новое лекарство от рака.

Напомним, по предварительной статистике ученые установили , что ежегодно от колоректального рака умирает около 770 тысяч человек.
Новости по теме
Ученые: У женщин с высокой талией больше шансов заболеть раком
Ученые: У женщин с высокой талией больше шансов заболеть раком

Британские ученые из WCRF (Всемирный фонд исследования рака) сообщили, что у женщин с высокой талией больше шансов заболеть раком матки. Так, обладательницы

Ученые выяснили, что брокколи может защитить от рака простаты
Ученые выяснили, что брокколи может защитить от рака простаты

Американские ученые из Орегонского университета выяснили, что регулярное употребление капусты брокколи способно защитить от возникновения рака простаты.

ДНК слона поможет создать лекарство от рака
ДНК слона поможет создать лекарство от рака

Случаи заболевания раком среди слонов встречаются крайне редко. Ученые выяснили причину этого явления: в ходе эволюции у этих млекопитающих образовались

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2017 VladTime.ru - новости