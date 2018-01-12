Эксперты установили, какие продукты питания могут предотвратить онкологию

Профессора британского Института Бабрахама доказали, что рацион с высокой квинтэссенцией пищевых волокон, может снизить шанс на заболевание колоректальным раком.

Британские ученые подтвердили, что короткоцепочечные жирные кислоты, каковы содержатся в овощах, фруктах, крупах, позитивно воздействуют на организм человека, и способствуют борьбе с разными заражениями, в том числе и заболеванием на рак. В ходе исследования, специалисты Института, выяснили, что в ближайшем будущем с помощи новой роли белка HDAC2 взаимосвязанного с появлением онкологической болезни поможет создать новое лекарство от рака.Напомним, по предварительной статистике ученые установили , что ежегодно от колоректального рака умирает около 770 тысяч человек.