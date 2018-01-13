Летучие лисицы и моржи предпочитают держать детенышей слева от себя

Биологи из Петербурга определили, что, помимо обезьян и людей, слева от себя своих детенышей держат также летучие лисицы и моржи. Продолжительное время эту способность считали исключительно «человеческой».

Благодаря недавно опубликованному исследованию ученых из Петербурга, стало ясно, что у моржей и летающих лисиц больше сходства с человеком и обезьянами, чем предполагалось ранее. После наблюдения за представителями этих видов животных, было замечено, что самки держат детенышей с левой стороны, как это делают люди.Приматы не случайно предпочитают держать своих детенышей именно слева. Из-за контралатеральной работы мозга информация правого зрительного поля обрабатывается левым полушарием головного мозга, а левого – правым. Следовательно, информация о малыше, находящемся с левой стороны, непосредственно поступает в правое полушарие мозга, ответственное за распознавание чужого настроения и поведения.Ученые выяснили, что в связи с тем, что у тихоокеанского моржа и у индийской лисицы обычно рождается один детеныш, можно исключить вариант, при котором была бы необходимость держать потомство по обе стороны от себя.