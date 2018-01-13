Ученые снова доказали, что фастфуд убивает

Немецкие ученые снова подтвердили, что фастфуд опасен для здоровья. Специалисты Боннского университета во главе с Анеттой Крист выяснили, что «быстрая еда» подрывает иммунитет и вынуждает его постоянно находиться в режиме чрезвычайного положения.

Дарья Светозарова

По словам ученых, последствием злоупотребления фастфудом может стать диабет и аутоиммунные заболевания. Для получения очередной порции доказательств о вреде «быстрой еды» эксперты провели эксперимент на лабораторных грызунах. В результате исследований выяснилось, что мыши, употреблявшие в пищу жирные продукты питания, имели повышенный уровень в организме гранулоцитов и моноцитов – отдельных типов иммунных клеток.Кирст и ее подчиненные заявили, что жирная еда заставляет мутировать структуру белковой упаковки ДНК в клетках костного мозга. Это влияло на организм таким образом, что даже после прекращения приема вредной пищи, иммунитет продолжал работать в прежнем чрезвычайном режиме.Впоследствии ученые привлекли к своим экспериментам 120 добровольцев-людей. Они проследили, как мутируют их гены под воздействием фастфуда. За процессы генных мутаций в иммунной системе отвечает ген NLRP3, который обеспечивает считывание сигналов, поступающих из внешнего мира.