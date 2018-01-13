Учёные обучили искусственный интеллект показывать мысли человека

Группа учёных из Японии разработали принципиально новый алгоритм машинного обучения, который позволил их модели искусственного интеллекта визуализировать мысли человека, «подсматривая», о чём думает индивид.

После этих двух этапов вся информация, собранная с помощью добровольцев, передавалась сети глубокого обучения, которая визуализировала мысли людей, расшифровывая предоставленные данные. В результате искусственный интеллект создавал образы, напоминающие реальные изображения, увиденные подопытными людьми.

Александр Вест

В своём исследовании японские специалисты в течение 10 недель демонстрировали различные изображения добровольцам, активность мозга которых фиксировалась компьютером. Данные мозговой активности одной группы подопытных фиксировались непосредственно в тот момент, когда они смотрели на зрительные образы, а мозговая активность добровольцев из второй группы записывалась лишь тогда, когда они вспоминали увиденное изображение, стараясь представить их у себя в голове.