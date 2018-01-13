Учёные обучили искусственный интеллект показывать мысли человека

В своём исследовании японские специалисты в течение 10 недель демонстрировали различные изображения добровольцам, активность мозга которых фиксировалась компьютером. Данные мозговой активности одной группы подопытных фиксировались непосредственно в тот момент, когда они смотрели на зрительные образы, а мозговая активность добровольцев из второй группы записывалась лишь тогда, когда они вспоминали увиденное изображение, стараясь представить их у себя в голове.
Учёные обучили искусственный интеллект показывать мысли человекаСегодня, 03:30
Подавляющее большинство ученых считает, что создание искусственного интеллекта будет последней и заключительной задачей человека на этой планете. Или
Фармацевтическая компания из Великобритании GlaxoSmithKline будет применять искусственный интеллект для создания лекарств. Ее руководители подписали контракт с
На станциях метро Лос-Анджелеса и Вашингтона и аэропорту Денвера (США) планируется испытать систему проверки пассажиров с помощью искусственного интеллекта. Об