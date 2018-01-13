На северном полюсе Луны обнаружены следы потухших вулканов

В кратере Филолай на северном полюсе Луны были обнаружены следы нескольких лавовых трубок, через которые горячая магма попадала на поверхность спутника Земли в далеком прошлом. Сегодня там, уверены сотрудники Института по поиску внеземных цивилизаций SETI, может находится вода, пригодная для создания жизни.

«Качество снимков пока что не позволяет нам утверждать со стопроцентной уверенность, что это в действительности лавовые трубки, но об этом говорят размеры этих структур. Их форма, а также геологические свойства. Если там заниматься построением базы, то у нас сможет появится не только вода, но также и прекрасный вид на Землю. В отличие от места посадки «Апполонов», наша планета будет висеть вовсе не над головой, а парить над горизонтом в юго-восточной части кратера», - заявил Паскаль Ли из Исследовательского центра NASA имени Эймса.

На данный момент считается, что образовалась Луна в результате столкновения протопланетного тела Тейи с «зародышем» Земли. Столкновение стало причиной выброса огромного количества материи Тейи в космос. В результате из этого и образовалась Луна. Данный катаклизм принято считать причиной того, почему ее недра и поверхность практически лишены воды.

Николай Офицеров