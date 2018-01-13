Ной по мобильному предупредил сына о Всемирном потопе: Очередная тайна Библии раскрыта?

Мнения

Ной по мобильному предупредил сына о Всемирном потопе: Очередная тайна Библии раскрыта?

Библейские персонажи использовали современные технологии.

Глава Минобрнауки Васильева проверяет зама Трубникова на плагиат: «Диссернет» наносит очередной удар?

От Редактора

Глава Минобрнауки Васильева проверяет зама Трубникова на плагиат: «Диссернет» наносит очередной удар?

Общество «Диссернет» продолжает разоблачения академиков.

Сюжеты :

Сбербанк блокирует переводы на «мошеннические» счета Навального Психика Трампа заставила учёных анализировать историю Солистку SEREBRO подозревают в лесбийском романе 20-летняя порноактриса Оливия Нова найдена мертвой в Лас-Вегасе Диана Шурыгина ждёт в подарок автомобиль, а пока дарит свои части тела В Зимбабве ринулись туристы за местной сильнейшей виагрой Настасья Самбурская не удовлетворила фанатов своей попой и грязными ногами Евгений Плющенко представляет новое грандиозное ледовое шоу Учёные: Детокс диеты не работают, в отличие от этих правил Информатик из Бауманки продавал наркотики за биткоины Илья Яшин: Никита Михалков – кадровый голод российского телевидения Huawei начала тестировать Android Oreo
| | На северном полюсе Луны обнаружены следы потухших вулканов

На северном полюсе Луны обнаружены следы потухших вулканов

Сегодня, 01:30
В кратере Филолай на северном полюсе Луны были обнаружены следы нескольких лавовых трубок, через которые горячая магма попадала на поверхность спутника Земли в далеком прошлом. Сегодня там, уверены сотрудники Института по поиску внеземных цивилизаций SETI, может находится вода, пригодная для создания жизни.
 

На северном полюсе Луны обнаружены следы потухших вулканов

 

«Качество снимков пока что не позволяет нам утверждать со стопроцентной уверенность, что это в действительности лавовые трубки, но об этом говорят размеры этих структур. Их форма, а также геологические свойства. Если там заниматься построением базы, то у нас сможет появится не только вода, но также и прекрасный вид на Землю. В отличие от места посадки «Апполонов», наша планета будет висеть вовсе не над головой, а парить над горизонтом в юго-восточной части кратера», - заявил Паскаль Ли из Исследовательского центра NASA имени Эймса.
 
На данный момент считается, что образовалась Луна в результате столкновения протопланетного тела Тейи с «зародышем» Земли. Столкновение стало причиной выброса огромного количества материи Тейи в космос. В результате из этого и образовалась Луна. Данный катаклизм принято считать причиной того, почему ее недра и поверхность практически лишены воды.

Николай Офицеров
Новости по теме
Уфологи нашли корабль пришельцев на полюсе Луны
Уфологи нашли корабль пришельцев на полюсе Луны

На полюсе Луны обнаружен инопланетный корабль. Открытие принадлежит уфологам, ссылающихся на снимки NASA. 

Останки древних птиц обнаружены на Северном Полюсе
Останки древних птиц обнаружены на Северном Полюсе

Окаменелости вымерших в древности птиц найдены на Северном Полюсе. Об этом сообщили ученые из Великобритании.

В севере Луны замечено гигантское сооружение
В севере Луны замечено гигантское сооружение

Астроном-энтузиаст сделал снимок неизвестного гигантского объекта на Луне. Неизвестное сооружение расположено в северной части спутника Земли.

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2017 VladTime.ru - новости