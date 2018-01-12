Арахнологи сообщили о 18 новых видах пауков-каннибалов

Ученые обнаружили среди арахнидов 18 видов пауков, которые питаются исключительно себе подобными. Проживают эти каннибалы на Мадагаскаре, однако подобные им виды обитают в Африке и Австралии – на территориях, являющихся остатками суперконтинента Гондваны.

Дарья Светозарова

Специалисты обнаружили, что у данных особей излишне развиты части тела, отвечающие за нападение. Поэтому у них очень длинная шея с «отдельной» и гигантские, по паучьим меркам, челюсти. Именно они делают этих пауков похожими на пеликанов, за что их и назвали пеликанообразными.Специалисты в области арахнологии Ханна Вуд и Николай Скарфф в ходе изучения эволюции пауков семейства архидовых, которые считаются «живыми ископаемыми», нашли 18 доселе не открытых видов этих существ. Также в своих исследования они описали еще восемь видом «пауков-киллеров». Между собой все 26 видом различаются. Отличия прослеживаются в размере челюстей и брюшном узоре. Ученые подчеркивают, что внешне все изученные особи напоминают тех арахнидов, которые жили еще в эру динозавров.