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| | Арахнологи сообщили о 18 новых видах пауков-каннибалов

Арахнологи сообщили о 18 новых видах пауков-каннибалов

Вчера, 23:30
Ученые обнаружили среди арахнидов 18 видов пауков, которые питаются исключительно себе подобными. Проживают эти каннибалы на Мадагаскаре, однако подобные им виды обитают в Африке и Австралии – на территориях, являющихся остатками суперконтинента Гондваны.

Арахнологи сообщили о 18 новых видах пауков-каннибалов

 

Специалисты обнаружили, что у данных особей излишне развиты части тела, отвечающие за нападение. Поэтому у них очень длинная шея с «отдельной» и гигантские, по паучьим меркам, челюсти. Именно они делают этих пауков похожими на пеликанов, за что их и назвали пеликанообразными.

Специалисты в области арахнологии Ханна Вуд и Николай Скарфф в ходе изучения эволюции пауков семейства архидовых, которые считаются «живыми ископаемыми», нашли 18 доселе не открытых видов этих существ. Также в своих исследования они описали еще восемь видом «пауков-киллеров». Между собой все 26 видом различаются. Отличия прослеживаются в размере челюстей и брюшном узоре. Ученые подчеркивают, что внешне все изученные особи напоминают тех арахнидов, которые жили еще в эру динозавров.
Дарья Светозарова
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