Ученые показали карту доступности городов Земли

Эксперты похвалились картой, отображающей доступность городов мира. Иными словами, теперь известно время, которое требуется, дабы потратить на дорогу в ближайший населенный пункт. Чтобы воспользоваться услугой, человеку нужно находиться в городе. Жителям государств с большой плотностью населения это неясно, а в определенных уголках Земли следует израсходовать немало времени, дабы доехать до города.
Ученые Оксфорда изучили немало информации, дабы составить карту доступности населенных пунктов мира. К примеру, Сибирь, северная Канада, окрестности Сахары и центр Австралии - это места с наибольшей удаленностью от городов. При этом большинство людей на Земле обитает в часовой доступности от города.