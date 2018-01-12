Ученые показали карту доступности городов Земли

Специалисты показали карту досягаемости городов планеты. Данная работа является одним из проектов научных сотрудников Оксфордского университета.

Никита Готский

Эксперты похвалились картой, отображающей доступность городов мира. Иными словами, теперь известно время, которое требуется, дабы потратить на дорогу в ближайший населенный пункт. Чтобы воспользоваться услугой, человеку нужно находиться в городе. Жителям государств с большой плотностью населения это неясно, а в определенных уголках Земли следует израсходовать немало времени, дабы доехать до города.Ученые Оксфорда изучили немало информации, дабы составить карту доступности населенных пунктов мира. К примеру, Сибирь, северная Канада, окрестности Сахары и центр Австралии - это места с наибольшей удаленностью от городов. При этом большинство людей на Земле обитает в часовой доступности от города.