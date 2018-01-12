Учёные не могут разрешить загадку космического камня Ипатия

Эксперты находятся в замешательстве, пытаясь определить природу камня, найденного в Египте, который получил название Ипатия. По словам специалистов, данный космический камень нельзя отнести к метеоритам или кометам.

Многие учёные уже в течение пяти лет трудятся над разрешением загадки египетского космического камня, природу которого не могут определить даже мировые эксперты. Специалисты, которые провели детальный анализ найденного камня Ипатия, заявили о том, что в его состав входят редчайшие элементы, существовавшие в период, когда Солнца ещё не существовало. Отделив гальку от всех элементов, существующих на Земле, учёные пришли в тупик, так как в гальке специалисты обнаружили частицы звёздной пыли, что является показателем его колоссального возраста.

Александр Вест

Эксперты не могут понять, как часть углеводородов превратилась в алмазы, но другая их часть осталась неизменной. Отметим, что в камне эксперты нашли также и частицы чистого алюминия, не встречающегося в космосе, или на Голубой планете.