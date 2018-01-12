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| | На Марсе обнаружили залежи льда

На Марсе обнаружили залежи льда

Сегодня, 13:15
Ученые Геологической службы США обнаружили на поверхности Марса восемь ранее неизвестных ледников. Соответствующие снимки были сделаны межпланетной станцией Mars Reconnaissance Orbiter.

На Марсе обнаружили залежи льда

 

Американские ученые опубликовали новое исследование, посвященное Марсу. На этот раз планетологи обнаружили хранилища чистой воды. Залежи льда пролегают на глубине один – два метра под слоем замороженной пыли и грунта. Отмечается, что на средних широтах доля ледников в криосфере составляет всего 20 процентов, однако исследователи полагают, что на этот раз обнаружили чистую воду, пригодную для питья. Сведения системы THEMIS показали, что замороженная вода образует не тонкую корочку, а относительно толстый слой.

Ученые уточняют, что ледники имеют неоднородную структуру, в которой, возможно, сохранились следы колебаний климата Марса. Авторы полагают, что их изучение в будущем поможет специалистам проследить историю планеты.
Виктория Озерова
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