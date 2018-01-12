На Марсе обнаружили залежи льда

Американские ученые опубликовали новое исследование, посвященное Марсу. На этот раз планетологи обнаружили хранилища чистой воды. Залежи льда пролегают на глубине один – два метра под слоем замороженной пыли и грунта. Отмечается, что на средних широтах доля ледников в криосфере составляет всего 20 процентов, однако исследователи полагают, что на этот раз обнаружили чистую воду, пригодную для питья. Сведения системы THEMIS показали, что замороженная вода образует не тонкую корочку, а относительно толстый слой.
Ученые уточняют, что ледники имеют неоднородную структуру, в которой, возможно, сохранились следы колебаний климата Марса. Авторы полагают, что их изучение в будущем поможет специалистам проследить историю планеты.