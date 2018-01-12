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| | На Тайване обнаружили морских монстров, сильно похожих на пришельцев

На Тайване обнаружили морских монстров, сильно похожих на пришельцев

Сегодня, 12:07
Представители научно-исследовательского института рыболовства смогли изловить на Тайване на глубине более чем в 350 метров нескольких морских созданий жуткого вида, которые напоминают, скорее монстров или же пришельцев, чем что-то из земных форм жизни. 
 

На Тайване обнаружили морских монстров, сильно похожих на пришельцев

 

Как сообщается, эти уникальные существа были открыты приблизительно 30 лет тому назад и до сих пор они весьма плохо изучены. Морские биологи утверждают, что данные об этим морских животных могут дать науке массу уникальных и еще никому неизвестных данных. Ученые утверждают, что «чудовища» являются представителями особого редкого вида «акулы-гадюки», которые обитают на достаточно большой глубине и если поднять их на поверхность, то они долго не живут.
 
До конца неизвестно, почему это происходит, однако, по мнению биологов, причина в перепаде давления. Рыбы были открыты еще в 1986 году, однако первые их описания встречаются только в 1990 году. Наткнуться на акул-гадюк во время купания в Тихом океане не получиться, ведь они не приближаются к поверхности воды ближе, чем на 150 метров даже во время охоты.
 
Длина тела этих монстров не превышает 50 сантиметров. Ученые утверждают, что ночью акулы-гадюки способны светиться, что в результате приводит к тому, что добычу они видят значительно лучше.

Николай Офицеров
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