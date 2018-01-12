Ученые предрекают повышение температуры Земли до 4000 градусов из-за Меркурия

По словам ученых-астрономов, много лет назад планеты имели иное месторасположение, более приближенное к звездам, однако впоследствии они по разным причинам были вынуждены его переменить.
С помощью компьютерных программ специалисты смогли смоделировать будущие передвижения планет, самое значительное из которых должен совершить именно Меркурий. Он даже настолько приблизится к Земле, что спровоцирует столкновение, и хотя его масса значительно уступает массе нашей планеты, последствия их «встречи» станут катастрофическими. Из-за рекордно высокой температуры этой малогабаритной планеты поверхность Земли раскалится до 4 тысяч градусов по Цельсию, уничтожив все жиое вокруг.