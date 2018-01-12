Ученые предрекают повышение температуры Земли до 4000 градусов из-за Меркурия

Исследователи выдвинули предположение об изменении планетами своих орбит, что закономерно повлечет за собой перемещения в Солнечной системе. В результате данных изменений Меркурий, вероятно, столкнется с Землей.

Пойда Анна

По словам ученых-астрономов, много лет назад планеты имели иное месторасположение, более приближенное к звездам, однако впоследствии они по разным причинам были вынуждены его переменить.С помощью компьютерных программ специалисты смогли смоделировать будущие передвижения планет, самое значительное из которых должен совершить именно Меркурий. Он даже настолько приблизится к Земле, что спровоцирует столкновение, и хотя его масса значительно уступает массе нашей планеты, последствия их «встречи» станут катастрофическими. Из-за рекордно высокой температуры этой малогабаритной планеты поверхность Земли раскалится до 4 тысяч градусов по Цельсию, уничтожив все жиое вокруг.