Миллионы Державина ищут наследника: Кто сразится за имущество ушедшего актёра?

Мнения

Миллионы Державина ищут наследника: Кто сразится за имущество ушедшего актёра?

О Державине и его наследстве.

Глава Минобрнауки Васильева проверяет зама Трубникова на плагиат: «Диссернет» наносит очередной удар?

От Редактора

Глава Минобрнауки Васильева проверяет зама Трубникова на плагиат: «Диссернет» наносит очередной удар?

Общество «Диссернет» продолжает разоблачения академиков.

Сюжеты :

Сбербанк блокирует переводы на «мошеннические» счета Навального Психика Трампа заставила учёных анализировать историю Солистку SEREBRO подозревают в лесбийском романе 20-летняя порноактриса Оливия Нова найдена мертвой в Лас-Вегасе Диана Шурыгина ждёт в подарок автомобиль, а пока дарит свои части тела В Зимбабве ринулись туристы за местной сильнейшей виагрой Настасья Самбурская не удовлетворила фанатов своей попой и грязными ногами Евгений Плющенко представляет новое грандиозное ледовое шоу Учёные: Детокс диеты не работают, в отличие от этих правил Информатик из Бауманки продавал наркотики за биткоины Илья Яшин: Никита Михалков – кадровый голод российского телевидения Huawei начала тестировать Android Oreo
| | Ученые предрекают повышение температуры Земли до 4000 градусов из-за Меркурия

Ученые предрекают повышение температуры Земли до 4000 градусов из-за Меркурия

Сегодня, 11:47
Исследователи выдвинули предположение об изменении планетами своих орбит, что закономерно повлечет за собой перемещения в Солнечной системе. В результате данных изменений Меркурий, вероятно, столкнется с Землей.

Ученые предрекают повышение температуры Земли до 4000 градусов из-за Меркурия

 

По словам ученых-астрономов, много лет назад планеты имели иное месторасположение, более приближенное к звездам, однако впоследствии они по разным причинам были вынуждены его переменить.

С помощью компьютерных программ специалисты смогли смоделировать будущие передвижения планет, самое значительное из которых должен совершить именно Меркурий. Он даже настолько приблизится к Земле, что спровоцирует столкновение, и хотя его масса значительно уступает массе нашей планеты, последствия их «встречи» станут катастрофическими. Из-за рекордно высокой температуры этой малогабаритной планеты поверхность Земли раскалится до 4 тысяч градусов по Цельсию, уничтожив все жиое вокруг.
Пойда Анна
Новости по теме
Ученые: Юпитер уничтожал планеты Солнечной системы
Ученые: Юпитер уничтожал планеты Солнечной системы

Группа ученых из США пришла к выводу, что нынешнее строение Солнечной системы объясняется миграцией Юпитера. Ученые выдвинули предположение, что Юпитер

Ученые сообщили, что Меркурий исчезает из Солнечной системы
Ученые сообщили, что Меркурий исчезает из Солнечной системы

Ученые из США сообщают, что в скором времени Меркурий перестанет существовать в Солнечной системе. По их мнению, процесс сжатия и уменьшения Меркурия начался

Ученые назвали дату столкновения Земли и Марса
Ученые назвали дату столкновения Земли и Марса

По словам американского ученого-геофизика Стива Майерса из Висконсинского университета, планеты Земля и Марс в будущем могут столкнуться. Свои доводы

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2017 VladTime.ru - новости