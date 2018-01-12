Миллионы Державина ищут наследника: Кто сразится за имущество ушедшего актёра?

Мнения

Миллионы Державина ищут наследника: Кто сразится за имущество ушедшего актёра?

О Державине и его наследстве.

Глава Минобрнауки Васильева проверяет зама Трубникова на плагиат: «Диссернет» наносит очередной удар?

От Редактора

Глава Минобрнауки Васильева проверяет зама Трубникова на плагиат: «Диссернет» наносит очередной удар?

Общество «Диссернет» продолжает разоблачения академиков.

Сюжеты :

Сбербанк блокирует переводы на «мошеннические» счета Навального Психика Трампа заставила учёных анализировать историю Солистку SEREBRO подозревают в лесбийском романе 20-летняя порноактриса Оливия Нова найдена мертвой в Лас-Вегасе Диана Шурыгина ждёт в подарок автомобиль, а пока дарит свои части тела В Зимбабве ринулись туристы за местной сильнейшей виагрой Настасья Самбурская не удовлетворила фанатов своей попой и грязными ногами Евгений Плющенко представляет новое грандиозное ледовое шоу Учёные: Детокс диеты не работают, в отличие от этих правил Информатик из Бауманки продавал наркотики за биткоины Илья Яшин: Никита Михалков – кадровый голод российского телевидения Huawei начала тестировать Android Oreo
| | Профессора: Космонавты смогут лишь один раз слетать на планету Марс

Профессора: Космонавты смогут лишь один раз слетать на планету Марс

Сегодня, 11:44
Ученые установили, что космонавты во время одного полета на Марс, каковой длится примерно один год, получают большое облучение на организм, которое составляет 60% радиации.

 

Профессора: Космонавты смогут лишь один раз слетать на планету Марс

 

В 2016 году ученые запустили на планету Марс орбитальный спутник ExoMars, который открыл балл дозовых эквивалентных скоростей в межпланетном просторе. Человек за время полета на Марс получает облучение 0,66 зиверта радиации - такая доза может привести к тотальному исходу. Космонавт за один год в космосе получает где-то излучения в 73 рентген. Если посетить планету лишь один раз, то риска для здоровья практически нет.

Хотим уточнить,что обычный житель Земли получает за жизнь 2,4 миллизиверта радиации в год. Космонавты же на борту МКС получают 0,3 зиверта в год.
Новости по теме
Ученые: Космонавты посетят Марс в 2035 году
Ученые: Космонавты посетят Марс в 2035 году

Ученые не оставляют своей цели покорить Марс. Специалисты рассчитали, что космонавтам удастся посетить эту планету в 2035 году.

В NASA назвали одной из главных опасностей полета на Марс лейкемию
В NASA назвали одной из главных опасностей полета на Марс лейкемию

Представители NASA заявили, что космонавты, которые занимаются изучением Марса, могут подвергнуться серьезному радиоактивному облучению. Исходя из большой дозы

Помешать людям освоить Марс может радиация
Помешать людям освоить Марс может радиация

Полеты в космос связаны не только с угрозой не вернуться на родную Землю, а еще и с радиационным облучением.

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2017 VladTime.ru - новости