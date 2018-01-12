Профессора: Космонавты смогут лишь один раз слетать на планету Марс

Ученые установили, что космонавты во время одного полета на Марс, каковой длится примерно один год, получают большое облучение на организм, которое составляет 60% радиации.

В 2016 году ученые запустили на планету Марс орбитальный спутник ExoMars, который открыл балл дозовых эквивалентных скоростей в межпланетном просторе. Человек за время полета на Марс получает облучение 0,66 зиверта радиации - такая доза может привести к тотальному исходу. Космонавт за один год в космосе получает где-то излучения в 73 рентген. Если посетить планету лишь один раз, то риска для здоровья практически нет.Хотим уточнить,что обычный житель Земли получает за жизнь 2,4 миллизиверта радиации в год. Космонавты же на борту МКС получают 0,3 зиверта в год.