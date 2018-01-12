Илон Маск перепутал секс-вечеринку с технологическим мероприятием

Последняя, исходя из фактов, изложенных в произведении Эмили Чанг под названием «Бротопия», фрагмент которого опубликовало издание Vanity Fair, представляла собой тематическую секс-вечеринку, переросшую в самую настоящую оргию. Кроме того, по слухам, ее участники не гнушались употреблением различных наркотиков.
Однако Илон принял данное мероприятие за своеобразную «костюмированную вечеринку», успев даже за время своего недолгого пребывания на нем обсудить с организаторами технологии создания компаний.