Илон Маск перепутал секс-вечеринку с технологическим мероприятием

Информацию в рамках интервью изданию Business Insider предоставил пресс-секретарь Илона Маска, совмещающего должность руководителя двух американских организаций: SpaceX и Tesla. Инцидент произошел летом 2017 года, когда бизнесмен, не разобравшись в ситуации, очутился на секс-вечеринке, устроенной предпринимателем Стивом Джурветсоном.

Пойда Анна

Последняя, исходя из фактов, изложенных в произведении Эмили Чанг под названием «Бротопия», фрагмент которого опубликовало издание Vanity Fair, представляла собой тематическую секс-вечеринку, переросшую в самую настоящую оргию. Кроме того, по слухам, ее участники не гнушались употреблением различных наркотиков.Однако Илон принял данное мероприятие за своеобразную «костюмированную вечеринку», успев даже за время своего недолгого пребывания на нем обсудить с организаторами технологии создания компаний.