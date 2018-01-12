Очевидцы запечатлели взлетающий с поверхности Луны огромный НЛО

Очевидцем весьма необычного явления сумел стать американец по имени Мэтт Беланд. Как сообщает сам очевидец, произошло оно 1 января 2018 года. В этот день мужчина обратил внимание на крайне яркую Луну и решил ее сфотографировать, однако внезапно обнаружил, как с небесного объекта поднимается колоссальных размеров объект. Мужчина подытожил, что это НЛО и поторопился обратится к специалистам в этом вопросе.

Запись получилась весьма примечательной, потому как на ней действительно виден некий объект, который поднимается над Луной и постепенно улетает вверх. Это уже не первый контакт с НЛО такого размера. Буквально недавно военные из Судана сильно занервничали из-за корабля внеземных форм жизни, который они идентифицировали на территории страны. Очевидцы утверждают также, что корабль пришельцев, улетающий с поверхности Луны был замечен в районе 16 часов.

Летающую тарелку в этот момент окружало непонятное сияние зеленого цвета. Некоторые уфологи предположили, что это защитное поле корабля или же преломление солнечного света каким-то определенным образом.

Николай Офицеров