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| | Ученые: Реакция на боль у женщин и мужчин разная

Ученые: Реакция на боль у женщин и мужчин разная

Вчера, 21:58
Специалисты из Германии провели исследование, результат которого поразил всех. Исследование показало, что реакция на боль у мужчин и женщин совсем разная.

Ученые: Реакция на боль у женщин и мужчин разная

 

Каждый человек сталкивался с различной болью в своей жизни, но из-за того, что она очень сложна наука не может точно определить ни ее механизмы, ни детали. Немецкие ученые нашли новый подход в исследовании, который раскроет много нового. В исследовании участвовали 82 человека, на которых воздействовали различными способами: высокой температурой и низкой, нажатием и так далее. С помощью ультрафиолетовых лучей на коже делался солнечный ожог, а на другой участок намазывали мазь с капсацином, что приводило к уменьшению чувствительности к боли. Именно благодаря этим опытам специалисты выяснили, как реагирует организм разных людей на боль от разных возбудителей.

Результаты показали, что женщина чувствительней реагирует на боль от нажатия, чем мужчина. Это выяснилось благодаря нанесенной мази.
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