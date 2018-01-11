Ученые Адыгеи выиграли грант в 5,2 млн рублей на изучение ислама

Ученые Адыгеи выиграли грант главы РФ на исследование ислама. Специалисты должны осуществить проект, направленный на определение влияния, которое оказывает эта религия в российском обществе.

Домбровский Сергей

Сведения об этом распространяют местные СМИ, ссылаясь на слова профессора Адыгейского университета Светланы Ляушевой. Изучением проблематики займутся опытные философы и социологи. Проект должны реализовать в течение двух лет. На первом этапе потратят 2,6 млн рублей, на втором – оставшуюся сумму денег. Ученые воспользуются данными прошлых исследований в Северном Кавказе. Эксперты систематизируют готовый материал и на его основе сделают собственные выводы.Диагностировать влияние ислама на людей начнут в трех направлениях: теоретическом, методологическом и опытном. Ученые разработают новую систему понятий в регионах, где проживают более 100 национальностей. Сейчас многие страны мира серьезно исследуют ислам, так как мусульмане проявляют активность и проникают во многие державы, где государственной религией признано христианство.