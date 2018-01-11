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| | Американская компанию Celtaxsysполучала средства от "РМИ Партнерс"

Американская компанию Celtaxsysполучала средства от "РМИ Партнерс"

Вчера, 20:05
"РМИ Партнерс" решила поучаствовать в разработке новых методов лечения редких заболеваний, таких как муковисцидоз. Компания инвестировала в американскую Celtaxsys. Объем средств не уточняется.

Американская компанию Celtaxsysполучала средства от "РМИ Партнерс"

 

"РМИ Партнерс" во втором раз в составе консорциума в раунде Е проинвестировала разработки компании Celtaxsys для лечения редких заболеваний. На данный момент американская организация проводит вторую фазу исследований препарата Acebilustat, который должен сохранять функций легких у пациентов с кистозным фиброзом. На этой стадии оценивается степень эффективности и безопасности лекарства. Celtaxsy объявила, что набор испытуемых окончен. Результаты будут известны во второй половине текущего года.

Инвестиции на данном этапе предназначены для того, чтобы ускорить третью фазу исследований. Следует отметить, что в первый раз "РМИ Пертнерс" инвестировали 45 миллионов долларов, какой объем инвестиций на этот раз, не сообщается.
Виктория Озерова
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