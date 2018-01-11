Американская компанию Celtaxsysполучала средства от "РМИ Партнерс"

"РМИ Партнерс" решила поучаствовать в разработке новых методов лечения редких заболеваний, таких как муковисцидоз. Компания инвестировала в американскую Celtaxsys. Объем средств не уточняется.

Виктория Озерова

"РМИ Партнерс" во втором раз в составе консорциума в раунде Е проинвестировала разработки компании Celtaxsys для лечения редких заболеваний. На данный момент американская организация проводит вторую фазу исследований препарата Acebilustat, который должен сохранять функций легких у пациентов с кистозным фиброзом. На этой стадии оценивается степень эффективности и безопасности лекарства. Celtaxsy объявила, что набор испытуемых окончен. Результаты будут известны во второй половине текущего года.Инвестиции на данном этапе предназначены для того, чтобы ускорить третью фазу исследований. Следует отметить, что в первый раз "РМИ Пертнерс" инвестировали 45 миллионов долларов, какой объем инвестиций на этот раз, не сообщается.