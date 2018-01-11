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| | Психика Трампа заставила учёных анализировать историю

Психика Трампа заставила учёных анализировать историю

Вчера, 18:56
Американские учёные и психиатры возобновили свою работу по исследованию психических отклонений у президентов США. Причиной для этого послужила предположительно нездоровая психика действующего президента Дональда Трампа.

Психика Трампа заставила учёных анализировать историю

 

В 2006 году свет увидел книгу Mental Illness in U.S. Presidents Between 1776 and 1974 авторства Марвина Шварца, который определил у 18 президентов страны из 37 те или иные расстройства психического здоровья. Тогда на неё внимание почти не обратили, однако в наши дни учёные решили провести более детальный анализ исторических персон. Причиной специалисты называют Дональда Трампа, профпригодность которого многих заставляет сомневаться.

Как говорят журналисты «ВладТайм», исследователи уверяю в благородности своих действий. Они не намереваются очернить имя президента или американской политики в общем. Задачей они поставили определение «привлекательных» для избирателей качеств личности с психиатрическим диагнозом, чтобы разобраться, почему пост главы государства занимают люди, потенциально не имеющие возможности справиться с должностью.

Исследование будет проводиться по заявленным критериям с последующими рекомендациями к более точному осмотру.
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