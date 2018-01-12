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| | Шахтеры обнаружили в Кузбассе останки пещерного льва

Шахтеры обнаружили в Кузбассе останки пещерного льва

Сегодня, 02:30
В Кемеровской области шахтеры организации «Кузбассразрезуголь» при проведении вскрышных работ обнаружили останки пещерного льва, который жил на Земле порядка 30 тысяч лет назад. Найденные кости передали в местные краеведческий музей.

Шахтеры обнаружили в Кузбассе останки пещерного льва

 

По словам ученых, горняки сделали настоящий подарок городу. Пещерные львы вымерли предположительно 10 тысяч лет назад. Специалисты начнут детальное изучение останков животного. В Сибири ни в одном из музеев нет подобных экспонатов. Эксперты благодарны шахтерам за их труд и помощь в проведении исследований. Горняки компании «Кузбассразрезуголь» не первый раз содействуют научному прогрессу.

Ранее работники данного предприятия подарили краеведческому музею в Кемерово редкие минералы Сибири и Урала, остатки древних деревьев и каменный диск. О природе происхождения этого изделия до сих пор спорят ученые и уфологи. Историки видят в диске представителя прежних цивилизаций, а исследователи космического пространства считают его доказательством существования пришельцев.
Домбровский Сергей
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