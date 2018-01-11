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| | Жители Краснодарского края сняли на телефон контакт с НЛО

Жители Краснодарского края сняли на телефон контакт с НЛО

Вчера, 16:59
Собственными глазами тарелку с инопланетными формами жизни смог увидеть один из жителей Краснодарского края. Несмотря на то, что он не смог вымолвить и слова, как говорит он сам, чисто рефлекторно он схватился за камеру телефона, снял видео внеземного контакта.
 

Жители Краснодарского края сняли на телефон контакт с НЛО

 

На кадрах с близкого расстояния можно рассмотреть, как некий округлый предмет стоит на земле. К нему несмешной походкой подходит определенное существо, внешне напоминающее гуманоида. Следом трап тарелки (предполагаемая дверь данного корабля) закрывается, после чего объект срывается с места и покидает землю.
 
Уфологи тут же начали трубить о том, что это стопроцентный контакт человека и инопланетянина, а всех скептиков стали «затыкать» количеством. Помимо этого, отмечается, что подобных контактов якобы было уже несколько, а поэтому говорить, что еще один такой невозможен несправедливо. Еще в июле прошлого года о вторжении пришельцев стали говорить жители кубанского поселка Водники.
 
Мужчина утверждал, что видел, как в лесополосе между поселком Витаминкомбината инопланетяне проводили высадку собственного «десанта». Дальнейший сценарий развития остается неизвестным, но местные жители утверждают, что участковый «разобрался» с космическими кораблями по всем законам России.

Николай Офицеров
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