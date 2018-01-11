Ученые объяснили, из-за чего люди толстеют зимой

Зимой человек двигается мало, калории расходуются не очень интенсивно. Вдобавок ко всему, практически отсутствует солнечный свет, проникающий под кожу и расщепляющий липиды. Именно это способствует набору избыточной массы тела в холодную пору года. Летом ситуация противоположная. Человек ведет более активный образ жизни, солнечного света много, происходит интенсивное расщепление липидов. В итоге в теплую пору года большинство людей снижают вес.
На основе полученных знаний эксперты намерены разработать медицинские препараты, уменьшающие количество подкожного жира. На данный момент говорить о реальных результатах рано, так как специалистам нужно определить интенсивность и время воздействия источников света, способных эффективно справиться с лишним весом.