Ученые объяснили, из-за чего люди толстеют зимой

Ученые проводили исследование для того, чтобы облегчить участь страдающих диабетом первого типа, но неожиданно для себя выяснили, из-за чего люди набирают вес зимой. По мнению биологов, причиной этому выступает нехватка солнечного света.

Домбровский Сергей

Зимой человек двигается мало, калории расходуются не очень интенсивно. Вдобавок ко всему, практически отсутствует солнечный свет, проникающий под кожу и расщепляющий липиды. Именно это способствует набору избыточной массы тела в холодную пору года. Летом ситуация противоположная. Человек ведет более активный образ жизни, солнечного света много, происходит интенсивное расщепление липидов. В итоге в теплую пору года большинство людей снижают вес.На основе полученных знаний эксперты намерены разработать медицинские препараты, уменьшающие количество подкожного жира. На данный момент говорить о реальных результатах рано, так как специалистам нужно определить интенсивность и время воздействия источников света, способных эффективно справиться с лишним весом.