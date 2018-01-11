Деревенские девушки раньше лишаются невинности, чем горожанки – Ученые

Ученые из США доказали, что деревенские девушки теряют девственность раньше, чем их городские сверстницы. Жительницы сельской местности начинают жить половой жизнью примерно на год раньше, нежели горожанки. К такому выводу в результате исследований пришли специалисты ЦКЗ (Центра по контролю и профилактике заболеваний) США.

Дарья Светозарова

В среднем обитательницы деревень начинают заниматься сексом в возрасте 16, 6 лет, тогда как городские девушки вступают в интимную связь впервые в 17,4 года. Специалисты проанализировали данные исследований с участием 10 000 американок в возрасте от 18 до 44 лет. Результаты эксперимента в корне опровергли стереотип о том, что селянки менее склонны к сексу до брака, чем жительницы мегаполисов. Выяснилось, что плотским утехам до замужества успели предаться 80% уроженок сельской местности и только 68% городских девушек.В то же время штамп в паспорте более важен для деревенских дам. Среди них больше матримониально заинтересованных. Примерно 25% селянок видят смысл брака в продолжении рода и имеют в результате трех детей. Представительницы прекрасного пола, проживающие в городах, чаще выбирают карьеру. Только 19% горожанок рожают троих и более детей. Однако эффективные контрацептивы в виде внутриматочных спиралей и даже стерилизации чаще выбирают деревенские жительницы – 40%. Среди горожанок подобным образом предохраняются от нежелательной беременности только 30%.