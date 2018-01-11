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| | Семь новых видов пауков назвали в честь героев «Игры престолов»

Семь новых видов пауков назвали в честь героев «Игры престолов»

Сегодня, 13:55
Группа ученых из Бразилии обнаружили неизвестные ранее виды пауков. Сообщается, что семь видов членистоногих назовут именами героев сериала «Игры престолов».

Семь новых видов пауков назвали в честь героев «Игры престолов»

 

В северной части Бразилии в пещерах Пара ученые обнаружили семь новых видов пауков. Данные пауки уникальны тем, что они имеют шесть глаз. Ученые отмечают, что большинство пауков имеют восемь глаз. Часть новых видов членистоногих нашли в пещерах, а некоторые из них были обнаружены за пределами пещер. Ученые Антонио Бресковит, Игорь Чизаускас и Леандро Мота из Института Сан-Паулу сообщили, что некоторые пауки получили имена героев сериала «Игра престолов».

Полный список имен был опубликован в журнале ZooKeys. Сообщается, что пауков назвали в честь Матери Драконов и евнуха Вариса. Также одного паука назвали Арагогом, как в книге «Гарри Поттер и тайная комната».
Светлана Славянская
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