Вольф Мессинг предсказал "время испытаний" на 2018 год

Один из наиболее известных провидцев советской эпохи, предрекший Великую Отечественную войну и сметь Иосифа Сталина, Вольф Мессинг еще при жизни оставил массу предсказаний на будущее. Эксперты утверждают, что среди таковых нашлось одно и на 2018 год. Касаются они России и всего окружающего его мира.

По мнению Мессинга, РФ вскоре воспрянет и встанет на путь процветания, однако сначала придется преодолеть определенные беды и лишения на этом пути. В наступившем году Мессинг видит в экономике серьезный подъем и несмотря на попытки помешать этому со стороны других стран, движение будет осуществляться лишь только вперед, несмотря на все трудности. Отношения со странами Евросоюза, а также с США будут складываться весьма непросто, но к серьезным обострениям конфликта это не приведет, так как российское руководство будет выступать за мирное решение проблем.

Ясновидящий также предсказал вероятные противоречия с Китаем. Подробности относительно этого неизвестны, однако, скорее всего, они будут как-то связаны с военной и экономической отраслью. В общей же сложности, ясновидящий говорил о том, что 2018 год станет «временем испытаний».

По словам Мессинга, чтобы справиться с поставленными вызовами, мир должен начать меняться. Стоит напомнить, что не так давно профессор Зияд Сильвади, которого также называют Палестинским Нострадамусом, заявил, что в видениях ему привиделась гибель США. В числе причин он назвал цунами аномальной мощности, которые накроют континент с обоих сторон.

Николай Офицеров