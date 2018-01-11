Ученые обнаружили источники жизни в двух рухнувших на Землю метеоритах

Исследователи Национальной лаборатории Лоуренса в Беркли обнаружили признаки жизни в двух метеоритах, упавших на нашу планету 20 лет назад. По мнению палеонтологов, это доказывает, что небесные тела могли сыграть главную роль в зарождении жизни на Земле.

Виктория Озерова

Ученые из Беркли провели химический анализ крошечных кристаллов солей из метеоритов, рухнувших на Землю в конце 90 годов прошлого века. Специалисты выяснили, что возраст небесных тел достигает 4,5 миллиардов лет. Ученые использовали в исследовании рентген, при помощи которого эксперты узнали, что внутри кристаллов находится водный раствор с различными органическими веществами, включая аминокислоты.Палеонтологи полагают, что их открытие позволяет утверждать, что примитивные виды жизни существовали и в других уголках Солнечной системы и могли перемещаться между планетами. По мнению ученых, при помощи метеоритов можно узнать больше о ранней истории нашей планетной системы.