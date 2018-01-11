Ученые: Бабочки появились на Земле гораздо раньше цветов

По словам ученых, первая бабочка на нашей планете появилась 200 млн лет назад. Тогда цветов на Земле не было. По внешнему виду эти насекомые напоминали самые примитивные виды современной моли.

Домбровский Сергей

Ранее палеонтологи думали, что бабочки и цветы появились практически одновременно. Теперь эта версия названа ложной. По мнению экспертов, хоботком ранее бабочки собирали влагу с растений. Только в результате эволюции эти насекомые начали с его помощью добывать нектар с первых цветков на планете. Сейчас в Крыму и Северной Америке обитает моль Acanthopteroctetidae, которая имеет максимальное сходство с древнейшими представителями отряда чешуекрылых.Взрослые особи бабочек в прошлом жили не долго. Тогда на Земле была засуха и причиной гибели этих насекомых чаще всего становились недостаток влаги и пищи. Побеждали в естественном отборе всегда сильнейшие. По заявлению ученых, первые бабочки обитали на территории современной Германии.