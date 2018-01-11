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| | Ученые: Бабочки появились на Земле гораздо раньше цветов

Ученые: Бабочки появились на Земле гораздо раньше цветов

Сегодня, 12:52
По словам ученых, первая бабочка на нашей планете появилась 200 млн лет назад. Тогда цветов на Земле не было. По внешнему виду эти насекомые напоминали самые примитивные виды современной моли.

Ученые: Бабочки появились на Земле гораздо раньше цветов

 

Ранее палеонтологи думали, что бабочки и цветы появились практически одновременно. Теперь эта версия названа ложной. По мнению экспертов, хоботком ранее бабочки собирали влагу с растений. Только в результате эволюции эти насекомые начали с его помощью добывать нектар с первых цветков на планете. Сейчас в Крыму и Северной Америке обитает моль Acanthopteroctetidae, которая имеет максимальное сходство с древнейшими представителями отряда чешуекрылых.

Взрослые особи бабочек в прошлом жили не долго. Тогда на Земле была засуха и причиной гибели этих насекомых чаще всего становились недостаток влаги и пищи. Побеждали в естественном отборе всегда сильнейшие. По заявлению ученых, первые бабочки обитали на территории современной Германии.
Домбровский Сергей
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