Ученые: Бабочки появились на Земле гораздо раньше цветов

Ранее палеонтологи думали, что бабочки и цветы появились практически одновременно. Теперь эта версия названа ложной. По мнению экспертов, хоботком ранее бабочки собирали влагу с растений. Только в результате эволюции эти насекомые начали с его помощью добывать нектар с первых цветков на планете. Сейчас в Крыму и Северной Америке обитает моль Acanthopteroctetidae, которая имеет максимальное сходство с древнейшими представителями отряда чешуекрылых.
Взрослые особи бабочек в прошлом жили не долго. Тогда на Земле была засуха и причиной гибели этих насекомых чаще всего становились недостаток влаги и пищи. Побеждали в естественном отборе всегда сильнейшие. По заявлению ученых, первые бабочки обитали на территории современной Германии.