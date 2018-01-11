В Индии тысячи людей стали свидетелями огненного НЛО

На территории Индии тысячи местных жителей стали свидетелями необычного огненного объекта в небе. По словам свидетелей события, они столкнулись с настоящим НЛО.

Светлана Славянская

Сообщается, что в Национальный центр отчетности НЛО (MUFON) в Индии поступило тысячи заявлений о том, что накануне местные жители увидели в небе большие оранжевые светящиеся шары, которые парили в нескольких сотнях футов над домами. Директор организации MUFON Питер Давенпорт заявил, что летающие объекты передвигались совершенно бесшумно, они имели сферическую форму и огненные лучи, которые выходили из самого объекта.По данным MUFON, в Индии свидетелями огненного НЛО стали около 1800 человек. Сообщения о пришельцах поступали даже от тех людей, которые скептически относятся к НЛО.