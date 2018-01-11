Программа по изучению пришельцев и правительственные задания: Власти скрывают правду об НЛО

Мнения

Программа по изучению пришельцев и правительственные задания: Власти скрывают правду об НЛО

Правда из уст уфологов.

На Земле существуют

От Редактора

На Земле существуют "черные дыры": Обнаружен вид птиц с невероятными крыльями

Обнаружены птицы  полностью поглощающие свет.

Сюжеты :

20-летняя порноактриса Оливия Нова найдена мертвой в Лас-Вегасе Диана Шурыгина ждёт в подарок автомобиль, а пока дарит свои части тела В Зимбабве ринулись туристы за местной сильнейшей виагрой Настасья Самбурская не удовлетворила фанатов своей попой и грязными ногами Евгений Плющенко представляет новое грандиозное ледовое шоу Учёные: Детокс диеты не работают, в отличие от этих правил Информатик из Бауманки продавал наркотики за биткоины Илья Яшин: Никита Михалков – кадровый голод российского телевидения Huawei начала тестировать Android Oreo Плющенко завершает «Щелкунчик» с впечатляющими итогами Учёный объяснил интуицию наличием «мозгового вайфая» Филипп Киркоров «по-королевски» хулиганит за рулём в Майями
| | В Индии тысячи людей стали свидетелями огненного НЛО

В Индии тысячи людей стали свидетелями огненного НЛО

Сегодня, 12:27
На территории Индии тысячи местных жителей стали свидетелями необычного огненного объекта в небе. По словам свидетелей события, они столкнулись с настоящим НЛО.

В Индии тысячи людей стали свидетелями огненного НЛО

 

Сообщается, что в Национальный центр отчетности НЛО (MUFON) в Индии поступило тысячи заявлений о том, что накануне местные жители увидели в небе большие оранжевые светящиеся шары, которые парили в нескольких сотнях футов над домами. Директор организации MUFON Питер Давенпорт заявил, что летающие объекты передвигались совершенно бесшумно, они имели сферическую форму и огненные лучи, которые выходили из самого объекта.

По данным MUFON, в Индии свидетелями огненного НЛО стали около 1800 человек. Сообщения о пришельцах поступали даже от тех людей, которые скептически относятся к НЛО.
Светлана Славянская
Новости по теме
Над Хилсборо увидели несколько НЛО
Над Хилсборо увидели несколько НЛО

В небе над Хилсборо свидетели заметили ряд НЛО, после чего рассказали об этом сотрудникам MUFON. Местные жители заметили странные объекты вчера, 19 ноября.

Жители Тулы стали свидетелями появления в небе НЛО
Жители Тулы стали свидетелями появления в небе НЛО

Жители Тулы стали свидетелями появления в небе поздней ночью неопознанного летающего объекта, который смогли запечатлеть на камеру. Мужчина, который

Жителей Шотландии напугал взорвавшийся в небе метеорит
Жителей Шотландии напугал взорвавшийся в небе метеорит

Жителей Шотландии напугал взорвавшийся в небе метеорит, который напоминал большой "огненный шар". Свидетелями необычного события, наблюдавшегося вечером 29

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2017 VladTime.ru - новости