Ученые рассказали, почему женщины живут дольше мужчин

Исследовательская группа, состоящая из ученых Дании и Германии, смогла установить, почему так сложилось, что женщины живут дольше мужчин. Причина продолжительного срока жизни состоит в гормонах.

Именно гормональный фон является причиной продления жизни и существенно сокращает ее мужчинам. Доказать это удалось в ходе исследования периода испанского правления и работорговли на острове Тринидад. Помимо этого, в качестве примера ученые взяли корни эпидемии в Исландии, голода на Украине, Швеции и Ирландии.

Как удалось установить позже, даже во время подобных бедствий женщинам удается жить дольше. Они оказываются в значительной мере более устойчивыми к факторам негативного типа. Исследователи заявляют, что причина обстоит, прежде всего, в том, что у мужчин значительно выше уровень гормона тестостерона.

Он является причиной, по которой жизнь представителей сильного пола сокращается. У женщин же преобладает эстроген, который оказывает противоположное действие и позволяет им жить значительно дольше, даже в экстремальных условиях.

Николай Офицеров