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| | Ученые рассказали, почему женщины живут дольше мужчин

Ученые рассказали, почему женщины живут дольше мужчин

Сегодня, 11:53
Исследовательская группа, состоящая из ученых Дании и Германии, смогла установить, почему так сложилось, что женщины живут дольше мужчин. Причина продолжительного срока жизни состоит в гормонах.
 

Ученые рассказали, почему женщины живут дольше мужчин

 

Именно гормональный фон является причиной продления жизни и существенно сокращает ее мужчинам. Доказать это удалось в ходе исследования периода испанского правления и работорговли на острове Тринидад. Помимо этого, в качестве примера ученые взяли корни эпидемии в Исландии, голода на Украине, Швеции и Ирландии.
 
Как удалось установить позже, даже во время подобных бедствий женщинам удается жить дольше. Они оказываются в значительной мере более устойчивыми к факторам негативного типа. Исследователи заявляют, что причина обстоит, прежде всего, в том, что у мужчин значительно выше уровень гормона тестостерона.
 
Он является причиной, по которой жизнь представителей сильного пола сокращается. У женщин же преобладает эстроген, который оказывает противоположное действие и позволяет им жить значительно дольше, даже в экстремальных условиях.

Николай Офицеров
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