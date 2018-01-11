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| | Американские ученые обнаружили редкий тип меланомы

Американские ученые обнаружили редкий тип меланомы

Сегодня, 10:27
Американские ученые в результате длительных исследований смогли обнаружить редкий тип меланомы или рака крови. Об этом передают иностранные источники.

Американские ученые обнаружили редкий тип меланомы

 

Группа ученых из десяти американских и международных онкологических центров, включая Моффитт и Калифорнийский университет в Лос-Анджелесе, обнаружили редкий подтип десмопластический меланомы. Сообщается, что такой подтип рака крови обычно встречается на солнцезащитных участках, таких как голова и шея, и обычно наблюдается у пожилых пациентов. Лечение затруднено, потому что эти опухоли часто устойчивы к химиотерапии и не имеют жизнеспособных мутаций, которые встречаются в других типах меланомы.

Десмопластический вид меланомы блокирует действие препаратов и не дает уничтожить раковые клетки. Доктор медицины Джейн Мессина заявила, что иммунотерапия может принести мало пользы пациентам с десмопластической меланомой из-за плотной структуры тканей этих опухолей, потому ученым необходимо разрабатывать новое средство от рака крови.
Светлана Славянская
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