Американские ученые обнаружили редкий тип меланомы

Американские ученые в результате длительных исследований смогли обнаружить редкий тип меланомы или рака крови. Об этом передают иностранные источники.

Светлана Славянская

Группа ученых из десяти американских и международных онкологических центров, включая Моффитт и Калифорнийский университет в Лос-Анджелесе, обнаружили редкий подтип десмопластический меланомы. Сообщается, что такой подтип рака крови обычно встречается на солнцезащитных участках, таких как голова и шея, и обычно наблюдается у пожилых пациентов. Лечение затруднено, потому что эти опухоли часто устойчивы к химиотерапии и не имеют жизнеспособных мутаций, которые встречаются в других типах меланомы.Десмопластический вид меланомы блокирует действие препаратов и не дает уничтожить раковые клетки. Доктор медицины Джейн Мессина заявила, что иммунотерапия может принести мало пользы пациентам с десмопластической меланомой из-за плотной структуры тканей этих опухолей, потому ученым необходимо разрабатывать новое средство от рака крови.