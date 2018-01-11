NASA устроило виртуальный тур из центра Млечного пути

Благодаря данным, полученным с помощью современной обсерватории под названием «Чандра», а также ряда различных телескопов, специалистам NASA удалось воссоздать центр галактики Млечный путь. В панорамном видео пользователь сам решает, куда ему направить камеру, благодаря чему создаётся впечатление реального путешествия, в котором управление космическим кораблём, бороздящим бескрайние просторы космоса, предаётся непосредственно в руки зрителю.
NASA устроило виртуальный тур из центра Млечного путиСегодня, 11:48
Британские ученые обнаружили в центре Млечного Пути черную дыру, которая в 7500 раз тяжелее Солнца.
Ученые NASA обнаружили две «невидимые» сверхмассивные черные дыры в центре двух галактик, расположенных по соседству с Млечным Путем. Подтвердить их
Астрономам, работающим с телескопом Hubble удалось заглянуть вглубь галактики Млечный Путь и запечатлеть ее центр, прибегнув к инфракрасному диапазону.