NASA устроило виртуальный тур из центра Млечного пути

Представители американского космического агентства NASA загрузили в Сеть панорамный видеоролик, который показывает всю красоту центра Млечного пути. Благодаря формату видео, пользователи могут двигать камерой на все 360 градусов.

Кроме огромных небесных светил пользователи также могут заметить массивную черную дыру, которая располагается в центре Млечного пути. Специалисты отметили, что данные, собранные в данном проекте, получались как с помощью фиксирования обычного света, так и с помощью фиксации рентгеновских лучей.

Александр Вест

Благодаря данным, полученным с помощью современной обсерватории под названием «Чандра», а также ряда различных телескопов, специалистам NASA удалось воссоздать центр галактики Млечный путь. В панорамном видео пользователь сам решает, куда ему направить камеру, благодаря чему создаётся впечатление реального путешествия, в котором управление космическим кораблём, бороздящим бескрайние просторы космоса, предаётся непосредственно в руки зрителю.