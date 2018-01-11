В Судане ужасающий НЛО напугал военных

Ужасающий НЛО пролетел на территории Судана и напугал местных военных. Очевидцы не смогли найти объяснение происходящему, так как летательные аппарат с зеленым светом не смогли опознать.

Таинственный неизвестный летающий объект был замечен в небесах города Хартума в понедельник вечером. По словам очевидцев, светящееся небесное тело пролетело примерно в 15:15 по местному времени и было окружено сияющим зеленым светом. Суданские военные опубликовали заявление, в котором подтвердили присутствие НЛО.

Светлана Славянская

«Наша база в Омдурмане получила уведомления от близлежащих станций о появлении яркого летающего тела, которое на небольшой высоте пролетело над военной зоной Вади-Саидны», - заявили суданские военные. На данный момент объект так и не был идентифицирован.