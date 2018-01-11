Программа по изучению пришельцев и правительственные задания: Власти скрывают правду об НЛО

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Программа по изучению пришельцев и правительственные задания: Власти скрывают правду об НЛО

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| | В Судане ужасающий НЛО напугал военных

В Судане ужасающий НЛО напугал военных

Сегодня, 09:48
Ужасающий НЛО пролетел на территории Судана и напугал местных военных. Очевидцы не смогли найти объяснение происходящему, так как летательные аппарат с зеленым светом не смогли опознать.

В Судане ужасающий НЛО напугал военных

 

Таинственный неизвестный летающий объект был замечен в небесах города Хартума в понедельник вечером. По словам очевидцев, светящееся небесное тело пролетело примерно в 15:15 по местному времени и было окружено сияющим зеленым светом. Суданские военные опубликовали заявление, в котором подтвердили присутствие НЛО.

В Судане ужасающий НЛО напугал военных

 

«Наша база в Омдурмане получила уведомления от близлежащих станций о появлении яркого летающего тела, которое на небольшой высоте пролетело над военной зоной Вади-Саидны», - заявили суданские военные. На данный момент объект так и не был идентифицирован.
Светлана Славянская
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