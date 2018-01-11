Пришельцы близко: Ученые в древних метеоритах обнаружили воду

Ученые сделали еще один шаг вперед в вопросе существования инопланетной жизни. Дело в том, что в древних метеоритах, недалеко от Земли, была обнаружена вода.

Светлана Славянская

Группа ученых из Космического центра NASA Johnson в Техасе недавно обнаружили в открытом космосе два древних метеорита, которые были названы Заг и Монахана. Метеориты возникли из пояса астероидов между орбитами Марса и Юпитера. Сообщается, что такие соединения, как вода, являются жизненно важными для поддержания жизни. Именно они были обнаружены на метеоритах, которым приблизительно 4,5 миллиарда лет. Это значит, что небесные объекты того же возраста, что и Земля.Ученые утверждают, что данное открытие на метеоритах Заг и Монахана дает почву исследователям утверждать, что совсем рядом с Землей могут находиться пришельцы и человечество приблизилось к тому, чтобы их обнаружить.